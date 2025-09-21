Про це пише 24 Канал із посиланням на пропагандистське інформаційне агентство Eurasia Daily (EADaily).

Що пишуть про діяльність Єжи Тица?

За повідомленнями пропагандистських ЗМІ, польський доброволець зник безвісти ще влітку, а днями з близькими Єжи Тица у Росії зв'язалися з ростовського моргу, щоби провести впізнання. Очікується, що похорон чоловіка відбудеться в Хімках.

Відомо, що в травні 2020 року міністр оборони Кремля Сергій Шойгу нагородив Єжи Тица медаллю "Пам'яті героїв Вітчизни" за ремонт пам'яток червоноармійцям на території Польщі.

Меморіальне товариство "Курськ", яке очолював Тиц, понад десять років відновлювало як монументи, так і цілі цвинтарі радянських солдатів у Польщі. В останні роки громадянин Польщі проживав у Росії.

