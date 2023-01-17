В Україні ліквідували бізнесмена-"вагнерівця" німецького походження
Джерело:Іраклі Комахідзе
Збройні Сили України продовжують нищити російського ворога на фронті. Так, наші захисники ліквідували найманця ПВК "Вагнера" Олександра Кнауба.
Ліквідованому російському окупанту було 24 роки. Його поховали у Волзькому.
Зверніть увагу На війні в Україні ліквідували окупанта, який зустрічався з українкою
Що відомо про загиблого загарбника
Як повідомив OSINT-експерт Іраклі Комахідзе, окупант Олександр Кнауб не був зеком на відміну від сотень інших "вагнерівців".
Бувши на громадянці, мав статус приватного підприємця – займався вантажоперевезеннями на власній "Газелі", але, мабуть, на його послуги попит упав і він добровільно підписав контракт із ПВК,
– розповів експерт.
Повідомлення про смерть окупанта його родичі отримали 2 грудня 2022 року, а тіло загарбника доставили лише більш ніж через місяць – у січні. Похорон "вагнерівця" відбувся 15 січня.
"Ідіот, який мав німецьке походження, без особливих зусиль міг репатріюватися до Німеччини, але вважав за краще здо*нути за ВВХ", – додав Комахідзе.
Раніше окупант займався вантажоперевезеннями / фото із соцмереж Олександра Кнауби
Олександра Кнаубу ліквідували в Україні / фото із соцмереж Олександра Кнауби
Окупанта поховали у Волзькому / фото телеграм-канал Іраклі Комахідзе
Актуальні втрати окупантів на війні в Україні
Загальні бойові втрати Росії станом на 17 січня вже складають 116 950 військових. Лише за минулу добу наші воїни знищили ще 870 окупантів.
Втрати ворога у техніці:
- танків – 3 121 (+3);
- бойових броньованих машин – 6 215 (+11);
- артилерійських систем – 2 104 (+5);
- РСЗВ – 441 (+3);
- засобів ППО – 220 (+0);
- літаків – 286 (+0);
- гелікоптерів – 276 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 872 (+0);
- крилатих ракет – 749 (+0);
- кораблів /катерів – 17 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 877 (+7);
- спеціальної техніки – 190 (+0).