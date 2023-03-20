ЗСУ потужно вдарили по розташуванню окупантів під Бахмутом: чудове відео
Збройні Сили України продовжують завдавати потужних ударів по позиціях російських окупантів. 19 березня вони влучили по місцю збору або ночівлі терористів.
Удар завдали у передмісті Бахмута, де наразі тривають запеклі бої. Відповідне відео вже розповсюдилось мережею, інформує 24 Канал.
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ЗСУ вдарили по розташуванню окупантів під Бахмутом
На оприлюднених кадрах можна побачити, як вночі російські загарбники виходять один за одним із будівлі. І після цього туди прилетів снаряд наших захисників. Декілька окупантів, очевидно, вдалося знищити, але ще троє намагалися втекти з місця.
Де саме стався удар – поки невідомо. Однак, попередньо, будівля окупантів була розташована в селі Ягідне на північно-західній околиці Бахмута.До речі! За попередньою інформацією, ЗСУ завдали удару по окупантах "вундервафльою". Так іронічно називають якусь потужну зброю.
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Актуальні втрати окупантів
Станом на 20 березня наші захисники вже ліквідували орієнтовно 165 610 російських загарбників. Втрати у техніці:
- танків – 3537 (+5);
- бойових броньованих машин – 6869 (+16);
- артилерійських систем – 2577 (+9);
- РСЗВ – 507 (+0);
- засобів ППО – 270 (+2);
- літаків – 305 (+0);
- гелікоптерів – 209 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2160 (+1);
- крилатих ракет – 907 (+0);
- кораблів/катерів – 18 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5416 (+8);
- спеціальної техніки – 265 (+3).