ЗСУ потужно вдарили по розташуванню окупантів під Бахмутом: чудове відео

Збройні Сили України продовжують завдавати потужних ударів по позиціях російських окупантів. 19 березня вони влучили по місцю збору або ночівлі терористів.

Удар завдали у передмісті Бахмута, де наразі тривають запеклі бої. Відповідне відео вже розповсюдилось мережею, інформує 24 Канал.

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ЗСУ вдарили по розташуванню окупантів під Бахмутом

На оприлюднених кадрах можна побачити, як вночі російські загарбники виходять один за одним із будівлі. І після цього туди прилетів снаряд наших захисників. Декілька окупантів, очевидно, вдалося знищити, але ще троє намагалися втекти з місця.

Де саме стався удар – поки невідомо. Однак, попередньо, будівля окупантів була розташована в селі Ягідне на північно-західній околиці Бахмута.

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Актуальні втрати окупантів

За попередньою інформацією, ЗСУ завдали удару по окупантах "вундервафльою". Так іронічно називають якусь потужну зброю.

Станом на 20 березня наші захисники вже ліквідували орієнтовно 165 610 російських загарбників. Втрати у техніці: