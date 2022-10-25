ЗСУ завдали ворогу удару на Херсонщині: знищено 30 окупантів, під завалами ще 100

Збройні Сили України продовжують завдавати ударів по російських окупантів. Так, загарбники зазнали нових втрат у населеному пункті Каїри, що на Херсонщині.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ. Таким чином, ворог продовжує зазнавати невдач у війні і незабаром українські військові виженуть противника з нашої землі.

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Як ЗСУ завдали ворогу удару на Херсонщині

Внаслідок точкових ударів артилерії ЗСУ в населеному пункті Каїри Херсонської області знищено до 30 окупантів, а під завалами залишилось понад 100 загарбників.

Також у населеному пункті Горностаївка після детонації складу боєприпасів спостерігався рух великої кількості машин швидкої допомоги.

Втрати ретельно приховуються ворогом,

– зазначили у відомстві.

Крім того, авіація наших сил оборони протягом доби завдала 15 ударів. Підтверджено ураження 12 районів зосередження озброєння та військової техніки, 2 опорних пунктів, а також позиції зенітного ракетного комплексу противника. Також підрозділи протиповітряної оборони збили БпЛА.

Воїни ракетних військ і артилерії уразили:

пункт управління,

8 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки,

склад боєприпасів та інші важливі військові об’єкти окупантів.

Яка ситуація на Херсонщині

Збройні Сили України продовжують знищувати ворога. Так, нещодавно у Новій Каховці Херсонської області у місці дислокації окупантів було поранено до 150 російських військових та знищено 6 одиниць озброєння та військової техніки

Військовий експерт Олег Жданов розповів, що ЗСУ на Херсонщині здійснюють ураження тих засобів, які Росія використовує для перекидання військ та забезпечення життєдіяльності свого угруповання.

24 жовтня росіян "підсмажували" по всій Херсонській області. Зокрема, у Новій Каховці, Каховському районі та Таврійському.

На заводі в Новій Каховці, де окупанти облаштували базу, був дуже потужний приліт. Також 3 ракети влучили в частину перекидних мостів біля греблі Каховської ГЕС, де загарбники облаштували тимчасову переправу.

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