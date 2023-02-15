Коли "Сонцепьоку" – припекло: у ЗСУ показали вражаюче відео знищення техніки окупантів

Збройні Сили України продовжують завдавати потужних втрат ворогу. Нещодавно наші захисники підсмажили російський "Сонцепьок".

Так, "друга армія світу" залишилась без ще однієї важкої вогнеметної системи. ЗСУ надійно захищають український народ від загарбників.

Зверніть увагу ЗСУ знищили російський ударний вертоліт Ка-52 та руйнівний "Сонцепьок"

ЗСУ потужно знищили російський "Сонцепьок"

На опублікованому відео можна побачити, як наші мужні захисники потужно вдарили по ворожому "Сонцепьоку".

Як стало відомо, важку вогнеметну систему підсмажила 72 бригада імені Чорних Запорожців. Це блискуча робота.

"Сонцепьок" – це установка, яка призначена для виведення з ладу легкоброньованої техніки. Вона також здатна руйнувати будівлі об'ємними вибухами та уражати сили противника, що дислокуються на відкритій місцевості чи у фортифікаційних спорудах.

Як ЗСУ знищили "Сонцепьок": дивіться відео

Актуальні втрати окупантів

За минулу добу наші воїни ліквідували ще 690 окупантів. Так, кількість ліквідованих окупантів зросла до 139 770 осіб. Втрати ворога у техніці:

танків – 3290 (+4)

бойових броньованих машин – 6507 (+7)

артилерійських систем – 2303 (+4)

РСЗВ – 466 (+0)

засобів ППО – 236 (+2)

літаків – 298 (+0)

гелікоптерів – 286 (+0)

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2011 (+0)

крилатих ракет – 857 (+0)

кораблів та катерів – 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 5161 (+6)

спеціальної техніки – 219 (+1)

Російським "Сонцепьокам" не щастить в Україні