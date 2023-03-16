Під Бахмутом влучно знищили штурмову групу окупантів: потужне відео

Збройні Сили України завдають потужних ударів по позиціях російських терористів. Нещодавно наші воїни знищили штурмову групу загарбників.

Штурмову групу ліквідували на Бахмутському напрямку. Сили спецоперацій оприлюднили відповідне відео зі знищенням російських окупантів.

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Під Бахмутом знищили штурмову групу окупантів

На Бахмутському напрямку оператори ССО України знищили 4 окупантів, ще 3 солдатів – було поранено. Таким чином, ворог зазнав втрат і відмовився від штурму на цю ніч.

Втрати терористів підтвердили перехоплені переговори загарбників.

Отже, окупанти мають зрозуміти та запам’ятати, що жоден з них не залишиться на українській землі – усі вони підуть вслід за "руським кораблем".

Знищення росіян під Бахмутом: дивіться відео

Актуальні втрати ворога 16 березня

Починаючи з 24 лютого 2022 року ворог втратив вже 162 560 одиниць особового складу. Втрати у техніці: