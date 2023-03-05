ЗСУ потужно знищили склад боєприпасів, який росіяни облаштували на Кінбурнській косі

Збройні Сили України продовжують завдавати ударів по окупантах. Напередодні вони знищили склад боєприпасів, який росіяни облаштували на Кінбурнській косі.

Про це повідомив речник ОК "Південь" Владислав Назаров, інформує 24 Канал. Наразі ситуація залишається складною, але Сили оборони півдня тримають її під контролем.

До теми Втрати ворога ростуть: ЗСУ влаштували "бавовну" на Кінбурнській косі

ЗСУ знищили склад боєприпасів окупантів

За словами Назарова, на Миколаївщині ворог продовжує тероризувати морські транспортні шляхи з Кінбурнської коси. Так, за минулу добу було зафіксовано 85 обстрілів – по житлових кварталах, приватних подвір’ях, а також по портовій інфраструктурі. На жаль, одна людина загинула і ще 3 цивільних мешканців дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Наші ракетно-артилерійські підрозділи завдали удари по вогневих позиціях ворога на Кінбурнській косі і внаслідок цього знищили одну артилерійську гармату та реактивну систему залпового вогню.

Урочистим феєрверком відгукнувся і склад боєприпасів, що окупанти тримали на косі,

– зазначив Назаров.

Так, по району зосередження окупаційних військ та техніки на лівобережжі знищено щонайменше 18 загарбників, 3 одиниці озброєння та військової техніки.

Актуальні втрати окупантів

Станом на ранок 5 березня ЗСУ ліквідували 153 120 загарбників, за минулу добу – 930 окупантів. Втрати у техніці: