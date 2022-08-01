Вже понад 41 тисяча ліквідованих загарбників: втрати ворога станом на 1 серпня

1 серпня 2022 , 08:48
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

росія у війні проти України невпинно втрачає особовий склад та військову техніку. Станом на 1 липня ЗСУ ліквідували вже 41 030 окупантів.

За минулу добу  – 158 день війни – наші воїни зуміли знищити 200 загарбників. У Генштабі кажуть, що дані будуть уточнені через високу інтенсивність бойових дій.

Варто прочитати Ворог посилюється на Криворізькому напрямку: карта бойових дій станом на 1 серпня

Втрати ворога у техніці:

  • танків – 1768 (+5),
  • бойових броньованих машин – 4011 (+7),
  • артилерійських систем – 932 (+16),
  • РСЗВ – 259 (+0),
  • засоби ППО – 117 (+0),
  • літаків – 223 (+0),
  • гелікоптерів – 190 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 736 (+1),
  • крилаті ракети – 174 (+0),
  • кораблі /катери – 15 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн –  2912 (+10),
  • спеціальна техніка – 82 (+2).

Найбільші втрати росіян – на  Криворізькому та Донецькому напрямках. Загалом за добу окупанти позбулись одразу 16 артилерійських систем, 5 танків та 7 бойових броньованих машин.

На Півдні ЗСУ влучили по складах ворога на 4 локаціях

Напередодні, розповіли в ОК "Південь", українські військові влучно потрапили одразу в 4 цілі. Одна з них – в тимчасово окупованому Скадовську. Також захисники  завдали потужного удару по ешелону з військовою технікою ворога, а також станції РЕБ.

Більше про це тут Захисники Півдня завдали удару по ешелону з військовою технікою та станціях РЕБ окупантів

Яка ситуація зараз на найгарячіших ділянках фронту: коротко

  • росіяни посилюють своє угруповання на Криворізькому напрямку, а також проводять перегрупування на Запоріжжі.
  • На Бахмутському напрямку штурмові дії росії завершились безуспішно у напрямку Вершини та Соледара. Проте досі тривають бої біля Бахмута.
  • На Авдіївському напрямку ворог був змушений відійти після невдалого штурму Пісків.
  • росіяни проводили розвідку боєм у напрямку Мар'їнки, ця спроба була невдалою.

Дивіться у відео – окупанти бояться, що їх дістануть і в Криму:

 

Автор: Ірина Пундор