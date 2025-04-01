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24 Канал Новини України Ліквідовано понад 1 500 окупантів і 160 одиниць техніки: втрати ворога на 1 квітня
1 квітня, 07:44
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Ліквідовано понад 1 500 окупантів і 160 одиниць техніки: втрати ворога на 1 квітня

Ярослав Погончук
Основні тези
  • За даними Генштабу ЗСУ, 1 квітня 2025 року російська армія втратила 1 540 бійців і 160 одиниць техніки.
  • Загальні втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення включають близько 916 770 особового складу.

Росія продовжує зазнавати колосальних втрат у війні проти України. Лише за минулу добу ворог втратив ще 1 540 бійців.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ

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Втрати ворога на 1 квітня 2025 року

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила:

  • Особового складу – близько 916 770 (+1 540),
  • танків – 10 505 (+9),
  • бойових броньованих машин – 21 856 (+37),
  • артилерійських систем – 25 552 (+15),
  • РСЗВ – 1 347 (+0),
  • засобів ППО – 1 123 (+0),
  • літаків – 370 (+0),
  • гелікоптерів – 335 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 31 462 (+46),
  • крилатих ракет – 3 123 (+2),
  • кораблів/катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 42 646 (+53),
  • спеціальної техніки – 3 787 (+0).

Втрати ворога на 1 квітня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

До слова, 31 березня стало відомо про ліквідацію офіцера Чорноморського флоту Росії Костянтина Чистякова. Відомо, що раніше його звинувачували у зґвалтуванні школярки.