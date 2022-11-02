Ще 800 ліквідованих окупантів і десятки БпЛА: втрати ворога станом на 2 листопада

Російські військові зазнають шалених втрат на війні в Україні. Станом на 2 листопада ЗСУ ліквідували вже 73 270 окупантів.

Лише упродовж минулої доби ЗСУ знищили 800 російських вояк, які поповнили статистику втрат ворога. Втім, ці цифри можуть бути вищими, адже через високу інтенсивність боїв, відстежити усі втрати складно.

Увага Під Бахмутом збили вертоліт ПВК "Вагнера": в ньому були офіцери, які загинули

Втрати ворога у техніці

танків – 2 714 (+16);

бойових броньованих машин – 5 525 (+24);

артилерійських систем – 1 733 (+3)

РСЗВ – 387 (+4)

засобів ППО – 198 (+1);

літаків – 277 (+1);

гелікоптерів – 258 (+1);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 438 (+23);

крилатих ракет – 397;

кораблів та катерів – 16;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 153 (+10);

спеціальна техніка – 154.



Актуальні втрати ворога станом на 2 листопада / Інфографіка Генштабу ЗСУ

У Генштабі зауважили, що найбільше втрат упродовж минулої доби ворог зазнав на Авдіївському та Лиманському напрямках.

Окупанти продовжують йти в атаку

Колосальні втрати ворога пов'язані як з перекиданням "мобіків" на фронт, так і постійними спробами йти в атаку. У зведенні від 2 листопада Генштаб зазначив, що ворог продовжує наступ на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Відомо, що за минулу добу наші військові відбили низку атак. Їх зафіксували у районах Макіївки, Невського та Білогорівки на Луганщині, а також Верхньокам'янського, Спірного, Бахмута, Майорська, Первомайського, Новомихайлівки, Водяного, Павлівки та Пречистівки на Донеччині.

Окупанти упродовж минулої доби завдали 7 ракетних і 47 авіаційних ударів. Також відомо про понад 90 обстрілів з РСЗВ. Внаслідок атак постраждали щонайменше 25 населених пунктів. Зокрема: Краматорськ, Миколаїв, Полтава, Микільське Запорізької області та Павлівка Донецької.

Радник ОП Олексій Арестович висловив міркування щодо штурмових дій ворога. За його словами, скоро росіянам бракуватиме військ, щоб здійснювати відповідні рухи.

Він зауважив, що російське військове керівництво не змінює своєї стратегії. Замість накопичення своїх можливостей, окупанти геть усе кидають в атаку. Таким чином ворог не може ані нормально наступати, ані примножувати свої скромні резерви. Й оскільки загарбники гинуть "пачками", то з такими темпами скоро спостерігатимуться труднощі з майбутніми штурмовими діями.

Варте уваги – огляд карти бойових дій станом на 2 листопада: дивіться відео