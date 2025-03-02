2 березня, 07:05
Мінус ще 1110 окупантів і понад 400 одиниць техніки: втрати ворога на 2 березня
Основні тези
- За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 1 110 окупантів, загальні втрати Росії перевищили 876 тисяч особового складу.
- Росія втратила значну кількість техніки, включаючи танки, бойові броньовані машини, артилерійські системи та РСЗВ.
Сили оборони продовжують завдавати ворогу відчутних втрат. Так, протягом минулої доби ЗСУ ліквідували ще 1 110 окупантів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Загальні втрати ворога вже перевищують 876 тисяч особового складу.
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Втрати Росії у війні
Від початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, Росія вже втратила:
- особового складу – близько 876 720 (+1110) осіб,
- танків – 10 241 (+8),
- бойових броньованих машин – 21 274 (+25),
- артилерійських систем – 23 959 (+51),
- РСЗВ – 1306 (+2),
- засоби ППО – 1 091 (+3),
- літаків – 370 (+0),
- гелікоптерів – 331 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 27 594 (+192),
- крилаті ракети – 3 085 (+0),
- кораблі/катери – 28 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 39 218 (+117),
- спеціальна техніка – 3 768 (+5).
Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Раніше Сили оборони знищили склад зберігання термобаричних боєприпасів ворога на Донеччині. Склад був розташований у районі Селидового. Наразі уточнюються наслідки атаки.