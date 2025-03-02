Укр Рус
24 Канал Новини України Мінус ще 1110 окупантів і понад 400 одиниць техніки: втрати ворога на 2 березня
2 березня, 07:05
2

Мінус ще 1110 окупантів і понад 400 одиниць техніки: втрати ворога на 2 березня

Анжеліка Байбак
Основні тези
  • За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 1 110 окупантів, загальні втрати Росії перевищили 876 тисяч особового складу.
  • Росія втратила значну кількість техніки, включаючи танки, бойові броньовані машини, артилерійські системи та РСЗВ.

Сили оборони продовжують завдавати ворогу відчутних втрат. Так, протягом минулої доби ЗСУ ліквідували ще 1 110 окупантів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Загальні втрати ворога вже перевищують 876 тисяч особового складу.

Дивіться також Росія не змогла захистити стратегічні об’єкти від ударів України, – розвідка Британії

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, Росія вже втратила:

  • особового складу – близько 876 720 (+1110) осіб,
  • танків – 10 241 (+8),
  • бойових броньованих машин – 21 274 (+25),
  • артилерійських систем – 23 959 (+51),
  • РСЗВ – 1306 (+2),
  • засоби ППО – 1 091 (+3),
  • літаків – 370 (+0),
  • гелікоптерів – 331 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 27 594 (+192),
  • крилаті ракети – 3 085 (+0),
  • кораблі/катери – 28 (+0),
  • підводні човни – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 39 218 (+117),
  • спеціальна техніка – 3 768 (+5).


Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Раніше Сили оборони знищили склад зберігання термобаричних боєприпасів ворога на Донеччині. Склад був розташований у районі Селидового. Наразі уточнюються наслідки атаки.