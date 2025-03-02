Мінус ще 1110 окупантів і понад 400 одиниць техніки: втрати ворога на 2 березня

Сили оборони продовжують завдавати ворогу відчутних втрат. Так, протягом минулої доби ЗСУ ліквідували ще 1 110 окупантів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Загальні втрати ворога вже перевищують 876 тисяч особового складу.

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Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, Росія вже втратила:

особового складу – близько 876 720 (+1110) осіб,

танків – 10 241 (+8),

бойових броньованих машин – 21 274 (+25),

артилерійських систем – 23 959 (+51),

РСЗВ – 1306 (+2),

засоби ППО – 1 091 (+3),

літаків – 370 (+0),

гелікоптерів – 331 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 27 594 (+192),

крилаті ракети – 3 085 (+0),

кораблі/катери – 28 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 39 218 (+117),

спеціальна техніка – 3 768 (+5).



Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Раніше Сили оборони знищили склад зберігання термобаричних боєприпасів ворога на Донеччині. Склад був розташований у районі Селидового. Наразі уточнюються наслідки атаки.