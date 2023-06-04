500 колишніх зеків прибули на позиції росіян: ЗСУ завдали потужного удару

ЗСУ вдарили по позиції окупантів. Серед загарбників були й колишні ув'язнені, яких завербували на війну.

У Генштабі ЗСУ зазначили, що росіяни продовжують зазнавати великих втрат у живій силі. Захисники розповіли, що вдалося вразити 4 червня.

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Окупанти зазнають великих втрат

До одного з підрозділів російських окупаційних військ, який діє на тимчасово захопленій території Харківської області, протягом тижня для посилення прибув особовий склад – 500 колишніх засуджених громадян Російської Федерації.

Після завдання вогневого ураження Силами оборони України по позиціях противника, близько 100 осіб з-поміж новоприбулого підкріплення зазнали поранень різного ступеня важкості, зокрема, і не сумісних з життям. Також після цієї події близько 80 осіб самовільно залишили свої позиції,

– розповіли у Генштабі.

Варто зауважити, що авіація Сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу. Також наші захисники знищили 1 ворожий розвідувальний БпЛА.

Своєю чергою, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили:

2 райони зосередження озброєння та військової техніки,

склад боєприпасів,

2 зенітно-ракетних комплекси,

2 станції радіоелектронної боротьби противника.

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Ексзасуджені масово втікають з фронту

Днями російські ЗМІ повідомили, що з табору злагодження загону "Шторм Z" втекли 39 колишніх зеків, яких завербували на війну проти України. Їхній табір розмістили в тимчасово окупованому Лисичанську, що на Луганщині.

Загарбники перебували на тимчасово окупованій території України за контрактом. Тікаючи, зеки вбили побратима, який намагався їх зупинити. Мовиться про військового так званого "міністерства держбезпеки ЛНР".

Російські силовики припускали, що вояки могли втекти в Ростовську область. Ймовірно, вони були озброєні та рухалися на вкрадених машинах.

Ще семеро озброєних ексзеків втекли з-під Соледара, що на Донеччині. Російська пропаганда одразу ж почала запевняти, що нібито трьох із них вже затримали в районі Брянки, на території псевдореспубліки у Луганській області.