Ліквідовано 41 650 загарбників: свіжі втрати ворога станом на 5 серпня

З 24 лютого ЗСУ вдалось знищити 41 650 окупантів. Лише за останню добу вороже військо поменшало на 150 осіб.

Такі дані станом на ранок 163 дня війни оприлюднив Генштаб ЗСУ. Цифри уточнюватимуть через високу інтенсивність бойових дій.

Актуально російським пілотам наказали повільніше гальмувати через брак запчастин до літаків, – ЗМІ

Втрати ворога в техніці:

танків – 1792 (+3),

бойових броньованих машин – 4032 (+6),

артилерійських систем – 950 (+4),

РСЗВ – 260 (+0),

засоби ППО – 123 (+5),

літаків – 223 (+0),

гелікоптерів – 191 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 742 (+0),

крилаті ракети – 182 (+0),

кораблі /катери – 15 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 2964 (+4),

спеціальна техніка – 83 (+0).

За добу українські військові залишили окупантів ще без 3 танків та 6 бойових броньованих машин. Урожайний був день для полювання на засоби ППО, їх знищили аж 5. Найбільших втрат ворог зазнав на Донецькому напрямку.

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Що відбувається зараз на Донбасі:

Ворог наступає на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Мета росіян – заволодіти Соледаром та Бахмутом, а також розширити свої позиції на західних околицях Донецька.

На Бахмутському напрямку спроби ворога покращити положення успіху не мали.

Досі тривають бої на Авдіївському напрямку.

На Краматорському напрямку відбувались стрілецькі бої. росіяни обстрілювали лінію зіткнення із ствольної та реактивної артилерії, танків.

Дізнайтесь у відео, чому українські пілоти ввійдуть в історію: