Ще понад 1100 окупантів та 330 одиниць техніки: втрати ворога на 5 лютого

Сили оборони продовжують завдавати втрат ворогу. Так, за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 1140 окупантів.

Загальні втрати ворога сягають 844 070 особового складу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, Росія втратила:

особового складу – близько 844 070 (+1140) осіб,

танків – 9 947 (+9),

бойових броньованих машин – 20 721 (+12),

артилерійських систем – 22 707 (+52),

РСЗВ – 1 269 (+0),

засоби ППО – 1 053 (+0),

літаків – 369 (+0),

гелікоптерів – 331 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 24 102 (+99),

крилаті ракети – 3 054 (+0),

кораблі / катери – 28 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 36 078 (+157),

спеціальна техніка – 3735 (+2).



Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Раніше Володимир Зеленський в інтерв'ю повідомив, що приблизно 350 тисяч росіян загинули, 50 – 70 тисяч зникли безвісти й ще понад 600 тисяч отримали поранення.

Що стосується втрат України, то, за словами Зеленського, вони значно менші. Так, за майже 3 роки повномасштабної війни загинуло 45 100 українських захисників. Крім того, близько 390 тисяч воїнів отримали поранення.

"Кількість поранених більша, ніж кількість загиблих, тому що є люди, які отримали поранення. Також є люди, які були поранені, а потім повернулися на поле бою і знову були поранені, кількість поранених становить 390 000", – заявив Зеленський.

Водночас президент України визнав, що є проблеми зі статистикою про зниклих безвісти людей. Наразі наша держава працює над вирішенням цього питання. За словами Зеленського, мовиться про тисячі зниклих безвісти. Крім того, у ворожому полоні перебуває багато українців, і мовиться не лише про військових, а й про цивільних.

"Це дійсно тисячі, і скільки з них справді зникли безвісти, а скільки перебувають у полоні, я поки що не знаю точної кількості, але ми працюємо над цим. Також тисячі, тисячі чоловіків є військовополоненими", – додав президент.