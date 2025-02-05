Ще понад 1100 окупантів та 330 одиниць техніки: втрати ворога на 5 лютого
- За минулу добу ЗСУ ліквідували 1140 окупантів, загальні втрати особового складу Росії становлять 844 070 осіб.
- Від початку вторгнення Росія втратила 9 947 танків, 20 721 бойову броньовану машину, 22 707 артилерійських систем та іншу техніку.
Сили оборони продовжують завдавати втрат ворогу. Так, за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 1140 окупантів.
Загальні втрати ворога сягають 844 070 особового складу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати Росії у війні
Від початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, Росія втратила:
- особового складу – близько 844 070 (+1140) осіб,
- танків – 9 947 (+9),
- бойових броньованих машин – 20 721 (+12),
- артилерійських систем – 22 707 (+52),
- РСЗВ – 1 269 (+0),
- засоби ППО – 1 053 (+0),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 331 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 24 102 (+99),
- крилаті ракети – 3 054 (+0),
- кораблі / катери – 28 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 36 078 (+157),
- спеціальна техніка – 3735 (+2).
Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Раніше Володимир Зеленський в інтерв'ю повідомив, що приблизно 350 тисяч росіян загинули, 50 – 70 тисяч зникли безвісти й ще понад 600 тисяч отримали поранення.
Що стосується втрат України, то, за словами Зеленського, вони значно менші. Так, за майже 3 роки повномасштабної війни загинуло 45 100 українських захисників. Крім того, близько 390 тисяч воїнів отримали поранення.
"Кількість поранених більша, ніж кількість загиблих, тому що є люди, які отримали поранення. Також є люди, які були поранені, а потім повернулися на поле бою і знову були поранені, кількість поранених становить 390 000", – заявив Зеленський.
Водночас президент України визнав, що є проблеми зі статистикою про зниклих безвісти людей. Наразі наша держава працює над вирішенням цього питання. За словами Зеленського, мовиться про тисячі зниклих безвісти. Крім того, у ворожому полоні перебуває багато українців, і мовиться не лише про військових, а й про цивільних.
"Це дійсно тисячі, і скільки з них справді зникли безвісти, а скільки перебувають у полоні, я поки що не знаю точної кількості, але ми працюємо над цим. Також тисячі, тисячі чоловіків є військовополоненими", – додав президент.