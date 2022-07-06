ЗСУ ліквідували вже 36 500 окупантів: свіжі втрати ворога у війні з Україною

Росіянам на українській землі доводиться геть не солодко. Вони зазнають шалених втрат як особового складу, так і техніки.

Про свіжі втрати ворога на 6 липня повідомили в Генеральному штабі Збройних Сил України. Вони становлять вже 36 500 російських загарбників.

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Втрати ворога у техніці

У Генштабі повідомили, що за останню добу ліквідували ще 150 ворогів. При цьому підрахунок ускладнюється тим, що інтенсиність боїв дуже висока.

ЗСУ знищили:

танків – 1600 одиниць;

бойових броньованих машин – 3789 одиниць;

артилерійських систем – 812 одиниць;

РСЗВ – 247 одиниць;

засобів ППО – 107 одиниць;

літаків – 217 одиниць;

гелікоптерів – 187 одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 664 одиниці;

крилатих ракет – 153 одиниці;

кораблів /катерів – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2648 одиниць;

спеціальної техніки – 65 одиниць.

Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках.

Українські воїни нищать ворогів

Оператори ССО України та дружній підрозділ артилеристів 5 липня попрацювали злагоджено. Їм вдалось знищити декілька одиниць РСЗВ "Ураган". Окупанти завезли їх і всю необхідну техніку для їх експлуатації в дуже зручне для себе, як вони думали, місце. Так готувалися обстрілювати позиції сил оборони. Але найгірше, що збирались при цьому бити й по мирному населенню.

А ще по окупантах успішно працює наша авіація. Українські пілоти нещодавно завдали 5 ударів літаками та гелікоптерами по двох складах боєприпасів та п'ятьох скупченнях окупантів на Півдні. Тоді знищили 29 окупантів, самохідну гаубицю "Мста-С", 2 самохідні великокаліберні гармати "Піон", 6️ одиниць броньованої техніки.

Вже 1 липня Повітряні сили України завдали 10 авіаударів по скупченнях ворога на Луганському напрямку. Наші воїни поцілили в логістичні центри росіян, атакувавши ворогів штурмовиками та бомбардувальниками.

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