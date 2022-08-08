42 340 знищених окупантів та спалена техніка: втрати ворога станом на 8 серпня

російський режим не відмовився від війни проти України, а відтак вимушений миритися з шаленими втратами. Тільки протягом минулої доби наші воїни ліквідували ще 140 окупантів.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що станом на 166 день війни українські захисники знищили вже 42 340 загарбників. Зазначають, що цифри не остаточні, адже через високу інтенсивність боїв вести підрахунок складно.

Увага Окупанти невдало штурмували Бахмут, Зайцеве, Яковлівку: карта бойових дій станом на 8 серпня

Актуальні втрати ворога особового складу – 42340 (+140) осіб ліквідовано;

танків – 1811 (+6) одиниць;

бойових броньованих машин – 4070 (+15) одиниць;

артилерійських систем – 960 (+2) одиниць;

РСЗВ – 261 (+1) одиниць;

засоби ППО – 132 (+0) одиниць;

літаків – 223 (+0) одиниць;

гелікоптерів – 192 (+1) одиниць;

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 754 (+4),

крилаті ракети – 182 (+0),

кораблі /катери – 15 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2993 (+15) одиниць;

спеціальна техніка – 86 (+0).

Втрати ворога 8 серпня / Інфографіка Генштаб Найгарячіші напрямки, на яких ворог зазнає найбільших втрат

У Генштабі додають, що найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Основні бойові дії тривають на Півдні та на Сході нашої держави.

Ситуація на Сході

На Краматорському напрямку ворог гатив з танків, ствольної та реактивної артилерії поблизу Краматорська, Сіверська, Серебрянки, Григорівки та Спірного. російські вояки вели наступ біля Верхньокам'янського – хотіли покращити тактичне положення, але, зазнавши втрат, відійшли.

ворог гатив з танків, ствольної та реактивної артилерії поблизу Краматорська, Сіверська, Серебрянки, Григорівки та Спірного. російські вояки вели наступ біля Верхньокам'янського – хотіли покращити тактичне положення, але, зазнавши втрат, відійшли. На Бахмутському напрямку під ворожий вогонь потрапила цивільна та військова інфраструктури . Там росіяни також активно вели розвідку.

під ворожий вогонь потрапила цивільна та військова інфраструктури Там росіяни також активно вели розвідку. На Авдіївському напрямку окупанти наступали на Піски, Невельське та Авдіївку, але ЗСУ їх відбили.

окупанти наступали на Піски, Невельське та Авдіївку, але ЗСУ їх відбили. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник вів вогонь біля Новомихайлівки, Костянтинівки, Оріхова, Новоданилівки, Времівки, Новосілки, Білогір'я, Степового і Полтавка. Біля Мар'їнки та Шевченко загарбники йшли у наступ, але ЗСУ відкинули їх влучним вогнем.

Успіхи на Півдні

У ніч проти 8 серпня ЗСУ добряче попрацювали по ворожих позиціях на окупованих територіях. Під удар українських військових знову потрапили мости через Дніпро – в Херсоні та Новій Каховці. Мостами українські захисники не обмежились. ЗСУ знищили кілька російських баз з боєприпасами.

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