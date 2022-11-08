"Полк Кобзона" поповнили ще понад 700 окупантів: втрати ворога станом на 8 листопада
8 листопада 2022 , 09:04Читать новость на русском
Росія кидає своїх військових на фронт, не вважаючи за людей, внаслідок чого вимушена змиритися з рекордними втратами. З 24 лютого в Україні вже ліквідовано понад 77 тисяч окупантів.
Тільки протягом минулої доби наші воїни відмінусували ще 710 російських загарбників, які прийшли вбивати українців. Втім, дані не остаточні, оскільки постійно уточнюються.
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Втрати ворога станом на 8 листопада
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 08 листопада орієнтовно склали близько 77 170 (+710) осіб особового складу,
– повідомили в Генштабі ЗСУ.
Втрати техніки ворога:
- танків – 2786 (+15);
- бойових броньованих машин – 5654 (+24);
- артилерійських систем – 1791 (+9);
- РСЗВ – 391 (+0);
- засоби ППО – 203 (+1);
- літаків – 278 (+1);
- гелікоптерів – 260 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1476 (+4);
- крилаті ракети – 399 (+0);
- кораблі /катери – 16;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4216 (+17);
- спеціальна техніка – 159 (+2).
Рекордні втрати ворога на фронті: головне
- Станом на ранок 8 листопада Генштаб ЗСУ заявив, що ворог втратив 20 одиниць техніки в Голій Пристані. Ба більше, наші військові знищили склади з боєприпасами окупантів в Горлівці Донецької області та Сватовому, що на Луганщині.
- Американський Інститут вивчення війни повідомив, що Росія фактично виснажила свій арсенал високоточної зброї та втратила багато авіації. Тож Москві вже буде важко зберегти поточний темп атак російських військових проти української критичної інфраструктури України.
- ЗСУ розбили росіян під Павлівкою на Донеччині. Вороги написали листа губернатору та скаржились на 300 загиблих, поранених та зниклих безвісти. Натомість у відповідь їм міноборони Росії заявило про "ефективний наступ" в тому напрямку.
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