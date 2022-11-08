"Полк Кобзона" поповнили ще понад 700 окупантів: втрати ворога станом на 8 листопада

Росія кидає своїх військових на фронт, не вважаючи за людей, внаслідок чого вимушена змиритися з рекордними втратами. З 24 лютого в Україні вже ліквідовано понад 77 тисяч окупантів.

Тільки протягом минулої доби наші воїни відмінусували ще 710 російських загарбників, які прийшли вбивати українців. Втім, дані не остаточні, оскільки постійно уточнюються.

До теми Ще понад пів тисячі вже на "концерті Кобзона": втрати ворога станом на 7 листопада

Втрати ворога станом на 8 листопада

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 08 листопада орієнтовно склали близько 77 170 (+710) осіб особового складу,

– повідомили в Генштабі ЗСУ.

Втрати техніки ворога:

танків – 2786 (+15);

бойових броньованих машин – 5654 (+24);

артилерійських систем – 1791 (+9);

РСЗВ – 391 (+0);

засоби ППО – 203 (+1);

літаків – 278 (+1);

гелікоптерів – 260 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1476 (+4);

крилаті ракети – 399 (+0);

кораблі /катери – 16;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4216 (+17);

спеціальна техніка – 159 (+2).

Рекордні втрати ворога на фронті: головне

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