Мінус ще майже 1300 окупантів, танки, артсистеми та ППО: втрати ворога на 9 квітня
- Протягом доби російська армія втратила 1270 окупантів, загальні втрати особового складу перевищили 927 тисяч осіб.
- Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 10 576 танків, 22 021 бойову броньовану машину, 25 912 артилерійських систем та іншу техніку.
Росія продовжує зазнавати серйозних втрат на фронті. Так, протягом доби ворожа армія втратила ще 1270 окупантів.
Загальні втрати ворога вже перевищили 927 тисяч особового складу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати Росії у війні
Від початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, російська армія вже втратила:
- особового складу – близько 927 580 (+1270) осіб,
- танків – 10 576 (+4),
- бойових броньованих машин – 22 021 (+10),
- артилерійських систем – 25 912 (+52),
- РСЗВ – 1 359 (+0),
- засоби ППО – 1 127 (+1),
- літаків – 370 (+0),
- гелікоптерів – 335 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 31 973 (+56),
- крилаті ракети – 3 145 (+0),
- кораблі / катери – 28 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 43 345 (+118),
- спеціальна техніка – 3 792 (+0).
Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Раніше в ОСУВ "Хортиця" підрахували, скільки техніки та особового складу втрачає Росія, аби захопити квадратний кілометр української території. Виявилося, що ворожа армія втрачає 146 військових, 1 танк, 2 бойові броньовані машини та 4,5 гармати на захоплення 1 квадратного кілометра української території.