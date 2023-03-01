ЗСУ "задвохсотили" ще понад 600 окупантів: втрати ворога станом на 1 березня

1 березня 2023, 08:07
Читать новость на русском

Джерело:

Генеральний штаб ЗСУ

Збройні Сили України знищують російських загарбників колосальними темпами. Так, станом на 1 березня ЗСУ ліквідували 149 890 окупантів.

Лише за минулу добу російська армія втратила 650 вояк та багато техніки. У Генштабі уточнили, що через інтенсивність боїв статистика уточнюється.

Дивіться також Армія Росії розбита, але це її не зупиняє, – NYT

Актуальна статистика втрат ворога

Від початку повномасштабного вторгнення станом на сьогодні, 1 березня, російська армія втратила:

  • танків – 3395 (+7),
  • бойових броньованих машин – 6638 (+8),
  • артилерійських систем – 2393 (+10),
  • РСЗВ – 479 (+1),
  • засобів ППО – 247 (+0),
  • літаків – 300 (+0),
  • гелікоптерів – 288 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2055 (+4),
  • крилатих ракет – 873 (+0),
  • кораблів/катерів – 18 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5257 (+5),
  • спеціальної техніки – 230 (+0).


Актуальні втрати ворога / Генштаб ЗСУ

ЗСУ потужно нищать окупантів: останні новини

  • За минулу добу наша авіація завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів, а ракетники і артилеристи уразили 9 районів зосередження живої сили та район зосередження озброєння і військової техніки ворога.
  • Також уражено 2 позиції зенітно-ракетних комплексів, станцію РЕБ та склад боєприпасів.
  • Український десантник знищив 5 танків і 3 бойові машини піхоти (БМП) в одному бою біля Мар'їнки. Боєць 79-ї окремої десантно-штурмової бригади вразив ворожу бронетехніку із протитанкового комплексу Javelin.
  • Нещодавно наші захисники знищили 11 іранських ударних БпЛА типу "Шахід-136" та 1 – типу "Зала".
  • У населеному пункті Каланчак на базі місцевої лікарні облаштовано військовий шпиталь. Туди вже привезли орієнтовно 150 поранених військовослужбовців Росії. За наявною інформацією, медичний персонал – виключно росіяни.
  • До речі, Збройні Сили України за минулу добу відбили понад 85 атак ворога на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Автор: Софія Ковнір