ЗСУ "задвохсотили" ще понад 600 окупантів: втрати ворога станом на 1 березня
1 березня 2023, 08:07Читать новость на русском
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Збройні Сили України знищують російських загарбників колосальними темпами. Так, станом на 1 березня ЗСУ ліквідували 149 890 окупантів.
Лише за минулу добу російська армія втратила 650 вояк та багато техніки. У Генштабі уточнили, що через інтенсивність боїв статистика уточнюється.
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Актуальна статистика втрат ворога
Від початку повномасштабного вторгнення станом на сьогодні, 1 березня, російська армія втратила:
- танків – 3395 (+7),
- бойових броньованих машин – 6638 (+8),
- артилерійських систем – 2393 (+10),
- РСЗВ – 479 (+1),
- засобів ППО – 247 (+0),
- літаків – 300 (+0),
- гелікоптерів – 288 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2055 (+4),
- крилатих ракет – 873 (+0),
- кораблів/катерів – 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5257 (+5),
- спеціальної техніки – 230 (+0).
Актуальні втрати ворога / Генштаб ЗСУ
ЗСУ потужно нищать окупантів: останні новини
- За минулу добу наша авіація завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів, а ракетники і артилеристи уразили 9 районів зосередження живої сили та район зосередження озброєння і військової техніки ворога.
- Також уражено 2 позиції зенітно-ракетних комплексів, станцію РЕБ та склад боєприпасів.
- Український десантник знищив 5 танків і 3 бойові машини піхоти (БМП) в одному бою біля Мар'їнки. Боєць 79-ї окремої десантно-штурмової бригади вразив ворожу бронетехніку із протитанкового комплексу Javelin.
- Нещодавно наші захисники знищили 11 іранських ударних БпЛА типу "Шахід-136" та 1 – типу "Зала".
- У населеному пункті Каланчак на базі місцевої лікарні облаштовано військовий шпиталь. Туди вже привезли орієнтовно 150 поранених військовослужбовців Росії. За наявною інформацією, медичний персонал – виключно росіяни.
- До речі, Збройні Сили України за минулу добу відбили понад 85 атак ворога на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.