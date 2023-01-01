На новорічному "концерті Кобзона" аншлаг: втрати ворога станом на 1 січня
1 січня 2023, 09:44Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
ЗСУ привітали ворога з Новим роком свіжою статистикою втрат окупантів. Станом на 1 січня вже ліквідували 106 тисяч 720 загарбників.
За даними Генштабу ЗСУ, наші військові ліквідували 760 ворожих загарбників, які прийшли на нашу землю вбивати та руйнувати. Також знищили чимало техніки.
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Скільки техніки втратили росіяни
- танків – 3031 (+2) одиниць;
- бойових броньованих машин – 6084 (+9) одиниць;
- артилерійських систем – 2021 (+5) одиниць;
- РСЗВ – 423 (+0) одиниць;
- засоби ППО – 213 (+0) одиниць;
- літаків – 283 (+0) одиниць;
- гелікоптерів – 269 (+0) одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1792 (+46) одиниць;
- крилаті ракети – 723 (+12) одиниць;
- кораблі /катери – 16 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4720 (+13) одиниць;
- спеціальна техніка ‒ 181 (+1) одиниць.
Важливе про втрати ворога
- Російські окупанти втрачають багато одиниць особового складу, використовуючи своїх громадян як "гарматне м'ясо". За даними Генштабу ЗСУ, тільки на Півдні та Сході України у ворогів понад 500 поранених.
- Зокрема, в лікарню Біловодська, що на Луганщині, доправили 350 ворогів. Ще 160 — вибули з поля бою через поранення на Запоріжжі.
- Окрім того, наші військові ліквідували російського командира 39-ї бригади Марата Гаджибалаєва.
- Варто відзначити, що тих, хто не хочу воювати в Україні росіяни можуть вбивати самі. Так, п'ять російських офіцерів зникли після того, як відмовились брати участь у війні.