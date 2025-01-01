Понад 1200 загарбників, танки, артсистеми й інша техніка: втрати ворога на 1 січня

1 січня 2025, 08:17
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Автор: Ірина Марціяш

Сили оборони продовжують завдавати противнику втрат на полі бою. Так, за минулу добу втрати російської армії в особовому складі склали 1250 окупантів.

Військо країни-агресорки також втрачає шаленими темпами і техніку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

  • особового складу – близько 790800 (+1250) осіб,
  • танків – 9672 (+4);
  • бойових броньованих машин – 20043 (+13);
  • артилерійських систем – 21532 (+4);
  • РСЗВ – 1256 (+0);
  • засобів ППО – 1032 (+0);
  • літаків – 369 (+0) ;
  • гелікоптерів – 330 (+1);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 21131 (+50);
  • крилатих ракет – 3003 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 32675 (+49);
  • спеціальної техніки – 3672 (+1).


Втрати ворога на 1 січня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ