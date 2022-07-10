Мінус понад 37 тисяч ворогів: свіжі втрати окупантів

Станом на 10 липня ЗСУ вдалось знищити близько сотні ворогів. Також окупанти позбулись трьох танків.

Такі дані оприлюднив Генштаб ЗСУ. Зауважимо, що це лише приблизні дані, оскільки складно проводити точні підрахунки під час активних бойових дій.

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Свіжі втрати окупантів

За минулу добу, 9 липня, наші захисники та захисниці ліквідували близько 3 танків, 9 бойових броньованих машин, 2 артилерійські системи, 1 гелікоптер, 2 БПЛА та 7 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Вчора найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку. У Генштабі зауважили, що нові дані уточнюються.

Загальні втрати ворога станом на 10 липня

Отже, від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, окупанти втратили:

Особового складу – 37 300,

Танків – 1 641,

Бойових броньованих машин – 3 823,

Артилерійських систем – 834,

РСЗВ – 247,

Засобів ППО – 108,

Літаків – 217,

Гелікоптерів – 188,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 676,

Крилатих ракет – 155,

Кораблів та катерів – 15,

Автомобільної техніки та автоцистерн – 2 694,

Спеціальної техніки – 66.



Втрати ворога станом на 10 липня / Генштаб ЗСУ

До слова, у тимчасово окупованому Алчевську трапився потужний вибух на місцевому пивзаводі, де окупанти облаштували військовий склад. Поки що невідомо, чи "бавовну" організували ЗСУ. Але цікаво, що окупанти не вірять в те, що це могли зробити українці і думають, що це зробили свої ж.

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