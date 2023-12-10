"Мінус" 700 окупантів і десятки одиниць техніки: втрати ворога на 10 грудня

Російські загарбники не полишають імперських планів щодо захоплення українських територій і намагаються атакувати на кількох напрямках на Сході. Українські захисники продовжують давати їм потужну відсіч і завдають чималих втрат.

Так, лише протягом минулої доби ЗСУ ліквідували 700 окупантів. Варто додати, що статистика втрат ворога може бути значно більшою, адже в умовах активних бойових дій дуже складно підрахувати точну кількість загиблих та поранених російських військових.

До теми За місяць-два можуть втратити армію: шалені втрати Росії у війні матимуть критичні наслідки

Актуальна статистика втрат ворога

Від початку повномасштабного вторгнення так звана "друга армія світу" вже втратила:

особового складу – близько 338 820 (+700) осіб;

танків – 5 636 (+4);

бойових броньованих машин – 10 529 (+10);

артилерійських систем – 8 064 (+6);

РСЗВ – 919 (+0);

засоби ППО – 605 (+0);

літаків – 324 (+0);

гелікоптерів – 324 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6 136 (+0);

крилаті ракети – 1 586 (+1),

кораблі /катери – 22 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 10 623 (+25);

спеціальна техніка – 1 162 (+3).



Втрати Росії станом на 10 грудня 2023 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Яка ситуація на фронті