"Мінус" 700 окупантів і десятки одиниць техніки: втрати ворога на 10 грудня

10 грудня 2023, 08:31
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Російські загарбники не полишають імперських планів щодо захоплення українських територій і намагаються атакувати на кількох напрямках на Сході. Українські захисники продовжують давати їм потужну відсіч і завдають чималих втрат.

Так, лише протягом минулої доби ЗСУ ліквідували 700 окупантів. Варто додати, що статистика втрат ворога може бути значно більшою, адже в умовах активних бойових дій дуже складно підрахувати точну кількість загиблих та поранених російських військових.

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Актуальна статистика втрат ворога

Від початку повномасштабного вторгнення так звана "друга армія світу" вже втратила: 

  • особового складу – близько 338 820 (+700) осіб;
  • танків – 5 636 (+4);
  • бойових броньованих машин – 10 529 (+10);
  • артилерійських систем – 8 064 (+6);
  • РСЗВ – 919 (+0);
  • засоби ППО – 605 (+0);
  • літаків – 324 (+0);
  • гелікоптерів – 324 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6 136 (+0);
  • крилаті ракети – 1 586 (+1),
  • кораблі /катери – 22 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10 623 (+25);
  • спеціальна техніка – 1 162 (+3).


Втрати Росії станом на 10 грудня 2023 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Яка ситуація на фронті

  • У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що на Сході та Півдні тривають запеклі бої. Лише протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнень.
  • Окупанти намагалися атакувати на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському та Запорізькому напрямках. Втім, ворог успіху не мав й усі атаки були відбиті. 
  • Найбільше російських атак – біля Авдіївки, адже ворог не полишає спроб оточити місто. Також зросла кількість ворожих атак і на Бахмутському напрямку. 
  • Разом з тим, тривають наступальні операції на Мелітопольському напрямку, а на Херсонщині Сили оборони й надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.

Автор: Анжеліка Байбак