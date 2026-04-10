Більш ніж тисяча солдатів і купа техніки: Геншаб розкрив втрати росіян на 10 квітня

Війна в Україні стала для окупантів вироком, адже щодня гине близько тисячі росіян. За словами Олександра Сирського, чи не найбільших втрат завдають противнику Сили безпілотних систем. Дрони знищують більше ворогів, ніж країна-агресорка може рекрутувати.

Про нову партію ліквідованих російських солдатів і техніки розповіли в Генштабі.

Які втрати ворога на 10 квітня?

За час повномасштабного вторгнення в Україну ворожа армія втратила:

особового складу – близько 1 308 670 (+1 130) осіб;

танків – 11 848 (+1);

бойових броньованих машин – 24 375 (+5);

артилерійських систем – 39 734 (+45);

РСЗВ – 1 724 (+0);

засобів ППО – (+0);

літаків – 435 (+0);

гелікоптерів – 350 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 229 771 (+2 232);

крилатих ракет – 4 517 (+0);

кораблів/катерів – 33 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн 88 515 – (+183);

спеціальної техніки – 4 119 (+0).



Втрати ворога на 10 квітня 2026 / Інфографіка Генштабу

Зауважимо, що українські бійці нищать стратегічні ворожі цілі. Днями спецпризначенці ГУР ліквідували останній російський залізничний пором "Славянін" у Керчі. Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко для 24 Каналу пояснив, що важливість ураження порому можна прирівняти до ударів по Кримському мосту.

Тим часом російські інформаційні ресурси нещодавно оприлюднили відео з Торецька на Донеччині, де зафіксовані масштабні руйнування.

