Ще 1380 окупантів, бронемашини й артсистеми: втрати ворога на 10 вересня

В Україні вже 930 днів поспіль триває відбиття повномасштабного вторгнення Росії. Лише за останню добу втрати ворога серед особового складу сягнули1380 осіб.

Водночас загальна кількість втрат Росії від 24 лютого 2024 року – як безповоротних, так і санітарних, вже дорівнює 627 790 окупантів.

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Втрати ворога

Особового складу – близько 627 790 (+1380) осіб,

танків – 8 640 (+1),

бойових броньованих машин – 16925 (+19),

артилерійських систем – 17880 (+50),

РСЗВ – 1 180 (+0),

засобів ППО – 942 (+0),

літаків – 368 (+0),

гелікоптерів – 328 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 14 933 (+36),

крилатих ракет – 2 591 (+0),

кораблів/катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 24330 (+68),

спеціальної техніки – 3 053 (+4).

У Генштабі зазначили, що у зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника – крилатих ракет. Дані було скориговано.

Втрати ворога на 10 вересня / Інфографіка Генштабу ЗСУ