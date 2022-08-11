Ліквідовано вже 43 тисячі окупантів: нові втрати ворога станом на 11 серпня

11 серпня 2022 , 08:42
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

З 24 лютого українські військові вже знищили 43 тисячі загарбників. Також окупанти в цинічній війні проти України втратили понад 1800 танків.

Такі дані оприлюднив український Генштаб вранці 11 серпня. За останню добу ЗСУ знищили 200 ворогів.

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Втрати ворога:

  • особового складу – 43 000 (+200)
  • танків – 1846 (+14);
  • бойових броньованих машин – 4100 (+14);
  • артилерійських систем – 974 (+3);
  • РСЗВ – 261;
  • засоби ППО – 134;
  • літаків – 232;
  • гелікоптерів – 193;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 772 (+6);
  • крилаті ракети – 185;
  • кораблі /катери – 15;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3018 (+13);
  • спеціальна техніка – 90 (+1).


Втрати ворога станом на 11 серпня / Фото Генштаб ЗСУ

Як зазначили у Генштабі ЗСУ, найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

росія зазнає шалених втрат у війні проти України

  • 8 серпня втрати росії у війні з Україною оцінили в Пентагоні. Повідомляється, що росіяни втрати від 70 до 80 тисяч осіб. Відповідне число охоплює і вбитих і поранених окупантів.
  • Заступник міністра оборони США Колін Кол заявив, що з такими втратами росія не досягла жодної цілі, про які говорив владімір путін.
  • росія також зазнала втрат після того, як до аеродрому "Саки" в окупованому Криму привезли "бавовну". Командування Повітряних сил ЗСУ підтвердило втрату 9 російських літаків.

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Автор: Ірина Пундор