Понад тисяча "хороших" окупантів і майже 100 одиниць техніки: шалені втрати ворога 11 грудня
Сили оборони продовжують завдавати ворогу чималих втрат. Так, протягом минулої доби ЗСУ ліквідували 1 030 окупантів.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення так звана "друга армія світу" вже втратила 339 850 особового складу. Варто додати, що ця статистика є неточною й втрати ворога можуть бути значно більшими, адже в умовах активних бойових дій дуже складно підрахувати точну кількість ліквідованих окупантів.
Цікаво Росія зазнає втрат в Україні з тією ж швидкістю, з якою створює нові сили, – ISW
Актуальна статистика втрат
Від 24 лютого 2022 року Росія втратила:
- особового складу – близько 339 850 (+1 030) осіб;
- танків – 5 655 (+19);
- бойових броньованих машин – 10 560 (+31);
- артилерійських систем 8 070 (+6);
- РСЗВ – 919 (+0);
- засоби ППО – 605 (+0);
- літаків – 324 (+0);
- гелікоптерів – 324 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6 154 (+18);
- крилаті ракети – 1 586 (+0),
- кораблі /катери – 22 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10 636 (+13);
- спеціальна техніка – 1 168 (+6).
Втрати ворога станом на 11 грудня 2023 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Шалені втрати Росії матимуть критичні наслідки
Росія щоденно втрачає чи не 1 000 своїх військових. Такі втрати можуть мати критичні наслідки для окупантів. Так, військовий аналітик Олексій Гетьман стверджує, що з такою швидкістю Росія може втрати свою армію протягом одного – двох місяців.
Це змусить їх призупинитися не тому, щоб зберегти людей, але тому, що підрозділи стануть небоєздатними. Ми кажемо, що в Росії можуть мобілізувати велику кількість людей, але щоб мобілізовані стали військовим підрозділом, потрібні певні військові структури,
– пояснив аналітик.
Він додав, що невдовзі в окупантів почнуться справжні проблеми. Адже, якщо ворог може мобілізувати людей, то питання їхнього забезпечення стоїть дуже гостро. І мовиться не лише про зброю, а про досвідчених командирів та фахівців певних служб.