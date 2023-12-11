Понад тисяча "хороших" окупантів і майже 100 одиниць техніки: шалені втрати ворога 11 грудня

Сили оборони продовжують завдавати ворогу чималих втрат. Так, протягом минулої доби ЗСУ ліквідували 1 030 окупантів.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення так звана "друга армія світу" вже втратила 339 850 особового складу. Варто додати, що ця статистика є неточною й втрати ворога можуть бути значно більшими, адже в умовах активних бойових дій дуже складно підрахувати точну кількість ліквідованих окупантів.

Цікаво Росія зазнає втрат в Україні з тією ж швидкістю, з якою створює нові сили, – ISW

Актуальна статистика втрат

Від 24 лютого 2022 року Росія втратила:

особового складу – близько 339 850 (+1 030) осіб;

танків – 5 655 (+19);

бойових броньованих машин – 10 560 (+31);

артилерійських систем 8 070 (+6);

РСЗВ – 919 (+0);

засоби ППО – 605 (+0);

літаків – 324 (+0);

гелікоптерів – 324 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6 154 (+18);

крилаті ракети – 1 586 (+0),

кораблі /катери – 22 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 10 636 (+13);

спеціальна техніка – 1 168 (+6).



Втрати ворога станом на 11 грудня 2023 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Шалені втрати Росії матимуть критичні наслідки

Росія щоденно втрачає чи не 1 000 своїх військових. Такі втрати можуть мати критичні наслідки для окупантів. Так, військовий аналітик Олексій Гетьман стверджує, що з такою швидкістю Росія може втрати свою армію протягом одного – двох місяців.

Це змусить їх призупинитися не тому, щоб зберегти людей, але тому, що підрозділи стануть небоєздатними. Ми кажемо, що в Росії можуть мобілізувати велику кількість людей, але щоб мобілізовані стали військовим підрозділом, потрібні певні військові структури,

– пояснив аналітик.

Він додав, що невдовзі в окупантів почнуться справжні проблеми. Адже, якщо ворог може мобілізувати людей, то питання їхнього забезпечення стоїть дуже гостро. І мовиться не лише про зброю, а про досвідчених командирів та фахівців певних служб.