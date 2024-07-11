"Мінус" 1110 окупантів, 59 артсистем і десятки одиниць іншої техніки: втрати ворога на 11 липня
ЗСУ хоробро дають відсіч російській армії, завдаючи їй чималих втрат як в особовому складі, так і в техніці. Лише минулу добу Сили оборони ліквідували 1 110 окупантів.
З початку повномасштабного вторгнення військо противника втратило тисячі одиниць різного роду техніки та зброї. У Генштабі ЗСУ поділилися, які загальні бойові втрати ворога.
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Актуальна статистика втрат
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:
- особового складу – близько 555 620 (+1110) осіб,
- танків – 8 182 (+2),
- бойових броньованих машин – 15 732 (+17),
- артилерійських систем – 15 110 (+59),
- РСЗВ – 1 119 (+4),
- засоби ППО – 886 (+3),
- літаків – 361 (+0),
- гелікоптерів – 326 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 12 009 (+36),
- крилаті ракети – 2 392 (+3),
- кораблі /катери – 28 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 20 325 (+56),
- спеціальна техніка – 2 535 (+4).
Втрати ворога на 11 липня 2024 / Інфографіка Генштабу ЗСУ
До слова, Сили спеціальних операцій у Херсонській області продовжують давати відсіч окупантам у спробах штурмувати українських захисників. Так, оператори 73 морського центру ССО виявили та знищили 15 ворожих човнів. Ліквідували окупантів за допомогою скидів з дронів.
Свою успішну роботу бійці ССО опублікували у мережі.