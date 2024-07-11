"Мінус" 1110 окупантів, 59 артсистем і десятки одиниць іншої техніки: втрати ворога на 11 липня

ЗСУ хоробро дають відсіч російській армії, завдаючи їй чималих втрат як в особовому складі, так і в техніці. Лише минулу добу Сили оборони ліквідували 1 110 окупантів.

З початку повномасштабного вторгнення військо противника втратило тисячі одиниць різного роду техніки та зброї. У Генштабі ЗСУ поділилися, які загальні бойові втрати ворога.

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Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

особового складу – близько 555 620 (+1110) осіб,

танків – 8 182 (+2),

бойових броньованих машин – 15 732 (+17),

артилерійських систем – 15 110 (+59),

РСЗВ – 1 119 (+4),

засоби ППО – 886 (+3),

літаків – 361 (+0),

гелікоптерів – 326 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 12 009 (+36),

крилаті ракети – 2 392 (+3),

кораблі /катери – 28 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 20 325 (+56),

спеціальна техніка – 2 535 (+4).



Втрати ворога на 11 липня 2024 / Інфографіка Генштабу ЗСУ

До слова, Сили спеціальних операцій у Херсонській області продовжують давати відсіч окупантам у спробах штурмувати українських захисників. Так, оператори 73 морського центру ССО виявили та знищили 15 ворожих човнів. Ліквідували окупантів за допомогою скидів з дронів.

Свою успішну роботу бійці ССО опублікували у мережі.