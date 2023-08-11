Понад 500 окупантів та 90 одиниць техніки: колосальні втрати ворога на 11 серпня

Російські загарбники не полишають марних спроб захопити українські території. Наші захисники дають гідну відсіч ворогу й завдають йому чималих втрат. Лише протягом минулої доби було ліквідовано 580 окупантів.

Від початку повномасштабного вторгнення загальні втрати так званої "другої армії світу" сягають вже 252 780 особового складу. Варто зазначити, що ця цифра може бути значно більшою, адже в умовах активних бойових дій підрахувати точну кількість загиблих та поранених окупантів вкрай складно.

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Актуальна статистика втрат ворога

Від 24 лютого 2022 року українські захисники ліквідували:

особового складу – близько 252 780 (+580);

танків – 4290 (+12);

бойових броньованих машин – 8318 (+15);

артилерійських систем – 5043 (+15);

РСЗВ – 713 (+2);

засоби ППО – 471 (+2);

літаків – 315 (+0);

гелікоптерів – 313 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4197 (+18);

крилаті ракети – 1377 (+0);

кораблі /катери – 18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 7511 (+16);

спеціальна техніка – 756 (+10).



Актуальна статистика втрат ворога станом на 11 серпня / Інфографіка від Генштабу ЗСУ

Яка ситуація на фронті