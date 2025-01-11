Ще понад 1500 окупантів і багато різної техніки: втрати ворога на 11 січня

11 січня 2025, 07:33
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Автор: Ірина Марціяш

ЗСУ хоробро дають відсіч армії Росії, завдаючи їй чималих втрат як в особовому складі, так і в техніці. Лише минулу добу Сили оборони ліквідували 1570 окупантів.

З початку повномасштабного вторгнення військо противника втратило значну кількість одиниць різного роду техніки та зброї. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

  • особового складу – близько 806500 (+1570) осіб,
  • танків – 9751 (+10);
  • бойових броньованих машин – 20271 (+18);
  • артилерійських систем – 21817 (+28);
  • РСЗВ – 1260 (+0);
  • засобів ППО – 1042 (+1);
  • літаків – 369 (+0);
  • гелікоптерів – 331 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 21958 (+74);
  • крилатих ракет – 3017 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 33534 (+61);
  • спеціальної техніки – 3692 (+3).

Втрати ворога на 11 січня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
 