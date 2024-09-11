Мінус 1140 окупантів, танки, артсистеми й ППО: втрати ворога на 11 вересня

Збройні Сили України продовжують завдавати противнику втрат на полі бою. Лише впродовж минулої доби захисники ліквідували 1140 загарбників.

Російська армія також втрачає шаленими темпами і техніку. Генштаб ЗСУ оновив орієнтовну статистику втрат окупаційного війська у війні проти України станом на 11 вересня.

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Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

особового складу – близько 628930 (+1140) осіб,

танків – 8642 (+2);

бойових броньованих машин – 16938 (+13);

артилерійських систем – 17936 (+56);

РСЗВ – 1182 (+2);

засобів ППО – 943 (+1);

літаків – 368 (+0);

гелікоптерів – 328 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 14990 (+57);

крилатих ракет – 2591 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 24388 (+58);

спеціальної техніки – 3059 (+6).



Втрати ворога на 11 вересня 2024 / Інфографіка Генштабу ЗСУ