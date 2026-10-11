11 жовтня, 06:52
Мінус майже 2000 військових: втрати Росії на 11 жовтня
ЗСУ продовжують завдавати Росії серйозних втрат на фронті. За минулу добу країна-агресорка недорахувалася 1 930 своїх солдатів.
З 24 лютого 2022 року втрати Москви сягнули понад 1,5 мільйона окупантів. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Які втрати Росії?
З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:
- особового складу – близько 1 552 840 (+1 930) осіб;
- танків – 12 408 (+2);
- бойових броньованих машин – 25 521 (+6);
- артилерійських систем – 51 039 (+39);
- РСЗВ – 2 205 (+4);
- засобів ППО – 1 701 (+2);
- літаків – 443 (+0);
- гелікоптерів – 356 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 558 457 (+1 531);
- наземних робототехнічних комплексів – 2 924 (+7);
- кораблів/катерів – 35 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 161 503 (+557);
- спеціальної техніки – 4 815 (+3);
- крилатих ракет – 5 126 (+0).
Втрати ворога / Інфографіка Генштабу
Зазначимо, що бійці підрозділу "Фенікс" спільно з силами Третього армійського корпусу здійснили успішні відпрацювання по ворожих цілях під час наступальної операції "Вівальді". Українські прикордонники опублікували нові кадри ураження російських гармат, важкої бронетехніки та логістичного транспорту.