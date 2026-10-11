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24 Канал Новини України Мінус майже 2000 військових: втрати Росії на 11 жовтня
11 жовтня, 06:52
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Мінус майже 2000 військових: втрати Росії на 11 жовтня

Данило Жоров

ЗСУ продовжують завдавати Росії серйозних втрат на фронті. За минулу добу країна-агресорка недорахувалася 1 930 своїх солдатів.

З 24 лютого 2022 року втрати Москви сягнули понад 1,5 мільйона окупантів. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Які втрати Росії?

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:

  • особового складу – близько 1 552 840 (+1 930) осіб;
  • танків – 12 408 (+2);
  • бойових броньованих машин – 25 521 (+6);
  • артилерійських систем – 51 039 (+39);
  • РСЗВ – 2 205 (+4);
  • засобів ППО – 1 701 (+2);
  • літаків – 443 (+0);
  • гелікоптерів – 356 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 558 457 (+1 531);
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 924 (+7);
  • кораблів/катерів – 35 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 161 503 (+557);
  • спеціальної техніки – 4 815 (+3);
  • крилатих ракет – 5 126 (+0).

Втрати ворога / Інфографіка Генштабу

Зазначимо, що бійці підрозділу "Фенікс" спільно з силами Третього армійського корпусу здійснили успішні відпрацювання по ворожих цілях під час наступальної операції "Вівальді". Українські прикордонники опублікували нові кадри ураження російських гармат, важкої бронетехніки та логістичного транспорту.

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