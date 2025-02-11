Понад 1 300 окупантів та десятки одиниць техніки: втрати ворога станом на 11 лютого

Українські захисники продовжують завдавати Росії колосальних втрат. За минулу добу Силам оборони вдалося ліквідувати 1 390 окупантів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Крім того, Сили оборони знищили 31 одиницю бойових броньованих машин та засіб протиповітряної оборони росіян.

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Яка актуальна статистика втрат

З 24 лютого 2022 року по 11 лютого 2025 року російська армія втратила:

особового складу – близько 851 880 (+1 390) осіб,

танків – 10 014 (+13);

бойових броньованих машин – 20 844 (+31);

артилерійських систем – 22 923 (+44);

РСЗВ – 1275 (+2);

засобів ППО – 1060 (+1);

літаків – 370 (+0);

гелікоптерів – 331 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 24755 (+132);

крилатих ракет – 3056 (+2);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 36 807 (+169);

спеціальної техніки – 3 741 (+1).

Втрати ворога на 11 лютого 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ