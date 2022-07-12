Майже 37,5 тисячі окупантів: втрати ворога станом на 12 липня
12 липня 2022 , 08:57Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Українські захисники та захисниці кожен день дають потужну відсіч ворогу. Станом на 12 липня наші воїни ліквідували 37 450 окупантів.
Лише за минулу добу Збройні Сили України відправили "на концерт Кобзона" 70 ворожих бійців. Найбільше солдатів та техніки окупанти позбулися на Миколаївському напрямку.
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Загальні втрати російської армії з лютого
- танків – 1 649 одиниць,
- бойових броньованих машин – 3 829 одиниць,
- артилерійських систем – 838 одиниць,
- РСЗВ – 247 одиниць,
- засобів ППО – 109 одиниць,
- літаків – 217 одиниць,
- гелікоптерів – 188 одиниць,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 676 одиниць,
- крилатих ракет – 155 одиниць,
- кораблів /катерів – 15 одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2699 одиниць,
- спеціальної техніки – 66 одиниць.
Упродовж минулої доби наші військові знищили 4 танки, бойову броньовану машину піхоти та 3 одиниці автомобільної техніки.
Втрати ворога на війні проти України / Фото Генштабу
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- Зранку 12 липня зросла кількість жертв після обстрілу багатоквартирного будинку у Часовому Яру Донецької області. На жаль, 34 місцевих мешканці загинули, серед них є 9-річний хлопчик. Врятувати вдалося 9 людей. Наразі рятувальна операція все ще триває. Працівники ДСНС розібрали близько 70% завалів.
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