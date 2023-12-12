800 окупантів, танки, артилерія: величезні втрати ворога 12 грудня
12 грудня 2023, 08:10Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російські окупанти не полишають спроб захопити Україну, проте вони тільки зазнають колосальних втрат. Так, тільки протягом минулої доби окупанти втратили на фронті 800 одиниць особового складу.
З 24 лютого 2022 року втрати ворога в живій силі становлять 340 650 солдатів. Проте вони можуть бути значно більшими, адже порахувати їх важко через бої на фронті.
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Які втрати ворога на війні в Україні
- танків – 5664 (+9);
- бойових броньованих машин – 10579 (+19);
- артилерійських систем – 8073 (+3);
- РСЗВ – 919 (+0);
- засоби ППО – 605 (+0);
- літаків – 324 (+0);
- гелікоптерів 324 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6163 (+9);
- крилаті ракети – 1596 (+10);
- кораблі /катери – 22 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10650 (+14);
- спеціальна техніка – 1170 (+2).
Втрати ворога станом на 12 грудня 2023 року
В росіян на Сході втрати у 8 разів перевищують українські
- Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розповів про втрати росіян на фронті. За його словами, на Сході України російські окупанти втрачають у 8 разів більше особового складу, ніж Сили оборони України.
- Адже росіяни штурмують позиції українських захисників великою кількістю людей. Наші військові своєю чергою намагаються досягати успіху шляхом вдалих тактичних дій, влучного вогню артилерії, мінометів, ударних дронів та стрілецького озброєння.
- Сирський уточнив, що тільки у листопаді окупанти втратили орієнтовно 11 тисяч одиниць особового складу, понад 1100 одиниць військової техніки. Зокрема, орієнтовно 130 танків та 260 одиниць артилерії та мінометів різних калібрів.