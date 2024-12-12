Мінус 1390 окупантів, танки, артсистеми й інша техніка: втрати ворога на 12 грудня

Захисники України продовжують завдавати чималих втрат російській армії. Так, протягом минулої доби Сили оборони ліквідували ще 1390 окупантів.

Загальні втрати серед особового складу противника вже перевищили понад 750 тисяч ворожих солдат. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

особового складу – близько 758730 (+1390) осіб,

танків – 9532 (+6);

бойових броньованих машин – 19644 (+28);

артилерійських систем – 21072 (+5);

РСЗВ – 1253 (+0);

засобів ППО – 1023 (+0);

літаків – 369 (+0);

гелікоптерів – 329 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 20111 (+0);

крилатих ракет – 2861 (+2);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 31127 (+54);

спеціальної техніки – 3642 (+1).



Втрати ворога на 12 грудня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ