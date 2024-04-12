Понад 800 окупантів та десятки одиниць техніки: колосальні втрати ворога на 12 квітня
Джерело:Генштаб ЗСУ
Сили оборони продовжують давати гідну відсіч ворогу, завдаючи йому чималих втрат в особовому складі та техніці. Так, лише протягом минулої доби ЗСУ ліквідували 840 окупантів.
На ранок 12 квітня загальні втрати Росії в повномасштабній війні проти України перевищили 451 тисячу осіб. Крім того, було утилізовано тисячі одиниць ворожої техніки.
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Актуальна статистика втрат ворога
- особового складу – 451730 (+840) осіб;
- танків – 7146 (+9);
- бойових броньованих машин – 13698 (+19);
- артилерійських систем – 11486 (+34);
- РСЗВ – 1042 (+2);
- засобів ППО – 755 (+1);
- літаків – 347 (+0);
- гелікоптерів – 325 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9161 (+57);
- крилатих ракет – 2087 (+18);
- кораблів та катерів – 26 (+0);
- підводних човнів –1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн –15339 (+41);
- спеціальної техніки – 1888 (+6).
Втрати ворога станом на 12 квітня / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Ситуація на лівобережжі Херсонщини
Гуменюк розповіла, що російські війська відмовилися від використання бронетехніки під час штурмів на лівобережжі Херсонщини. Натомість вони намагаються діяти у невеличких групах, адже стає дедалі важче зібрати особовий склад.
Також вона розповіла, що росіяни і надалі використовують тактику "м'ясних штурмів", через що втрачають по 60% особового складу. Гуменюк розповіла, що позиції ЗСУ на лівобережжі залишаються сталими, і триває робота над розширенням плацдармів.