Ще 1030 окупантів і понад 200 одиниць техніки: втрати ворога на 12 липня

12 липня 2024, 07:27
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Російське військо продовжує зазнавати величезних втрат на фронті в особовому складі й техніці. Сили оборони України за минулу добу знищили ще 1030 окупантів.

Таким чином противник загалом втратив 556 650 осіб особового складу. Крім цього, внаслідок успішних дій ЗСУ у ворога ще "мінус" тисячі одиниць важливої для них техніки та зброї.

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Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

  • особового складу – близько 556650(+1030) осіб,
  • танків – 8191(+9);
  • бойових броньованих машин – 15755(+23);
  • артилерійських систем – 15158(+48);
  • РСЗВ – 1119(+0);
  • засобів ППО – 888(+2);
  • літаків – 361(+0);
  • гелікоптерів – 326(+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 12035(+26);
  • крилатих ракет – 2397(+5);
  • кораблів/катерів – 28(+0);
  • підводних човнів – 1(+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 20409(+84);
  • спеціальної техніки – 2543(+8).


Втрати ворога на 12 липня 2024 / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Автор: Ірина Марціяш