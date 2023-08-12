"Мінус" 510 окупантів та десятки одиниць техніки: втрати ворога на 12 серпня
12 серпня 2023, 08:33Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Українські захисники продовжують давати відсіч ворогові, звільняти наші території та завдавати чималих втрат ворогові. Лише протягом минулої доби було ліквідовано 510 окупантів.
Від 24 лютого 2022 року втрати так званої "другої армії світу" сягають 253 290 особового складу. Варто наголосити, що ця статистика є приблизною, а цифри можуть бути набагато більші, оскільки точно підрахувати кількість ліквідованих окупантів в умовах активних бойових дій дуже складно.
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Актуальні втрати ворога
Станом на 12 серпня 2023 року ЗСУ ліквідували:
- особового складу – близько 253 290 (+510);
- танків – 4295 (+5);
- бойових броньованих машин – 8 324 (+6);
- артилерійських систем – 5053 (+10);
- РСЗВ – 713 (+0);
- засоби ППО – 472 (+1);
- літаків – 315 (+0);
- гелікоптерів – 313 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4201 (+4);
- крилаті ракети – 1378 (+1);
- кораблі /катери – 18 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7523 (+12);
- спеціальна техніка – 759 (+3).
Актуальні втрати ворога станом на 12 серпня 2023 / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Яка ситуація на фронті
- Ворог не полишає спроб наступати на 4 напрямках на Сході – на Куп'янському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському. Проте ЗСУ дають потужну відсіч ворогу.
- Окупанти намагаються повернути втрачені позиції в районі Урожайного Донецької області, але успіху не мають.
- Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 1 удар по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також наші захисники знищили 4 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.
- Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 зенітно-ракетний комплекс "Стріла" противника.
- Ворог продовжує використовувати школи та дитсадки на тимчасово окупованих територіях у військових цілях. Зокрема, у Токмаку Запорізької області на території дитячого садочка росіяни облаштували військовий шпиталь для своїх поранених "побратимів".