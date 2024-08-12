Понад 1000 окупантів та десятки одиниць техніки: втрати ворога на 12 серпня

Сили оборони продовжують завдавати колосальних втрат окупантам. Лише за минулу добу було ліквідовано понад 1000 російських військових.

Також ЗСУ перетворили тисячі одиниць ворожої техніки на металобрухт. Станом на ранок 12 серпня загальні втрати Росії у війні проти України становлять 592 000 бійців вбитими й пораненими.

Дивіться також "Перун" знищив російський танк на Харківщині: гарячі кадри

Які втрати ворога

Окупанти з початку повномасштабного вторгнення втратили на фронті:

особового складу – 592 000 (+1080);

танків – 8 450 (+3);

бойових броньованих машин – 16 368 (+5);

артилерійських систем – 16 728 (+65);

РСЗВ – 1 146 (+3);

засоби ППО – 919 (+1);

літаків – 366 (+0);

гелікоптерів – 328 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 13 472 (+73);

крилаті ракети – 2 426 (+1);

кораблі /катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 22 590 (+66);

спеціальна техніка – 2 801 (+1).

Втрати ворога станом на 12 серпня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ