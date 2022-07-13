ЗСУ ліквідували 37 570 загарбників: свіжі втрати ворога

Завдяки злагодженій роботі та професіоналізму наших захисників вдалося ліквідувати 37 570 загарбників. Лише за добу лави "двохсотих" поповнили 100 окупантів.

Про це свідчать актуальні дані Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 13 липня. Підрахунок не може бути точним через інтенсивні бойові дії. Тобто цілком ймовірно, що ліквідованих окупантів більше.

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Загальні втрати ворога

За час повномасштабної війни вдалось знищити:

особового складу – близько 37 570 осіб;

танків – 1649 одиниць;

бойових броньованих машин – 3832 одиниці;

артилерійських систем – 839 одиниць;

РСЗВ – 247 одиниць;

засоби ППО – 109 одиниць;

літаків – 217 одиниць;

гелікоптерів – 188 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 678 одиниць;

крилаті ракети – 155 одиниць;

кораблі /катери – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2704 одиниці;

спеціальна техніка – 67 одиниць.

Що окупанти втратили за останню добу:

особового складу – 100 осіб;

бойових броньованих машин – 3 одиниці;

артилерійських систем – 1 одиницю;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 одиниці;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 одиниць;

спеціальна техніка – 1 одиниця.

Найбільших втрат противник зазнав на Миколаївському напрямку.

Останні новини з фронту

Генштаб ЗСУ зранку 13 липня повідомив, що ворог надалі хоче захопити всю Донецьку і Луганську область, але йому це не вдається. На Харківському напрямку основні зусилля зосереджені на обороні. На Слов'янському напрямку ворог не припиняє артилерійські обстріли. На Краматорському напрямку ворог обстрілював зі ствольної артилерії та мінометів.

Поки росіяни пробують наступати і провалюють всі свої зусилля, українська армія продовжує ефективно бити по їхніх складах зброї та командних пунктах. Зокрема, українські пілоти 12 липня знищили черговий російський склад біля Новопетрівки. Окупанти намагалися завадити атаці та підняли у повітря винищувачі.

Також Генштаб звертає увагу на події в білорусі, адже звідти існує загроза. На Волинському та Поліському напрямках у підрозділах армії білорусі провели ротацію частини особового складу та техніки. Вони виконують завдання з посилення охорони білорусько-українського кордону. Крім того, продовжується перевірка штабу військ територіальної оборони Жлобинського району Гомельської області білорусі.

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