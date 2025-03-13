Мінус 1200 окупантів і десятки одиниць техніки: втрати ворога на 13 березня

Ворог продовжує зазнавати величезних втрат на фронті в особовому складі й техніці. Так, за минулу добу втрати російської армії у особовому складі склали 1200 окупантів.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Дивіться також Одночасно з Курщиною ситуація загострилася і на Донбасі: аналіз боїв та карта фронту від ISW Актуальна статистика втрат Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають: особового складу – близько 890250 (+1200)осіб,

танків – 10307 (+1);

бойових броньованих машин – 21432 (+2);

артилерійських систем – 24409 (+19);

РСЗВ – 1314 (+0);

засобів ППО – 1103 (+0);

літаків – 370 (+0);

гелікоптерів – 331 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 28983 (+71);

крилатих ракет – 3121 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 40355 (+81);

спеціальної техніки – 3777 (+0).

Втрати ворога на 13 березня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ