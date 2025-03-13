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24 Канал Новини України Мінус 1200 окупантів і десятки одиниць техніки: втрати ворога на 13 березня
13 березня, 07:27
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Мінус 1200 окупантів і десятки одиниць техніки: втрати ворога на 13 березня

Ірина Марціяш
Основні тези
  • За останню добу російська армія втратила 1200 окупантів, згідно з даними Генштабу ЗСУ.
  • Загальні втрати ворога з початку повномасштабного вторгнення: близько 890250 осіб, 10307 танків, 21432 броньованих машин, 24409 артилерійських систем та інші.

Ворог продовжує зазнавати величезних втрат на фронті в особовому складі й техніці. Так, за минулу добу втрати російської армії у особовому складі склали 1200 окупантів.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

  • особового складу – близько 890250 (+1200)осіб,
  • танків – 10307 (+1);
  • бойових броньованих машин – 21432 (+2);
  • артилерійських систем – 24409 (+19);
  • РСЗВ – 1314 (+0);
  • засобів ППО – 1103 (+0);
  • літаків – 370 (+0);
  • гелікоптерів – 331 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 28983 (+71);
  • крилатих ракет – 3121 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 40355 (+81);
  • спеціальної техніки – 3777 (+0).


Втрати ворога на 13 березня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ