Понад 1000 окупантів і 200 одиниць техніки: колосальні втрати ворога на 13 квітня

Українські захисники продовжують давати відсіч ворогу, знищуючи техніку та його особовий склад. Так, протягом минулої доби ЗСУ ліквідували 1030 окупантів.

Ворог вже страти понад 450 тисяч особового складу, але продовжує загарбницьку війну. Окрім того, Сили оборони також знищили вже тисячі одиниць ворожої техніки, перетворивши її на брухт.

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Актуальна статистика втрат ворога

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила:

особового складу – близько 452 760 (+1030) осіб;

танків – 7 169 (+23);

бойових броньованих машин – 13 745 (+47);

артилерійських систем – 11 518 (+32);

РСЗВ – 1 045 (+5);

засобів ППО – 756 (+1);

літаків – 347 (+0);

гелікоптерів – 325 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9 201 (+40);

крилатих ракет – 2 088 (+1);

кораблів/катерів – 26 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 15 396 (+57);

спеціальної техніки – 1 893 (+5).



Втрати ворога станом на 13 квітня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Протягом минулої доби Сили оборони також завдали ударів по 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 4 зенітно-ракетних комплексах, засобах протиповітряної оборони й 1 станції РЕБ противника.

Кладовище російської техніки під Тоненьким

Росія під час своїх штурмових дій не шкодує ні особовий склад, ні техніку, відправляючи їх на вірну смерть. Так, біля села Тоненьке Донецької області утворилося справжнісіньке кладовище російської техніки.

Аналітики DeepState оприлюднили супутникові знімки з цієї ділянки фронту й виявили там понад 70 одиниць розбитої техніки. Варто зауважити, що ці знімки були зроблені 6 квітня. Всього на знімках видно 82 одиниці різного озброєння та військової техніки, серед них:

5 – належать Збройним Силам України;

77 – належать російським загарбникам.

Варто зауважити, що ворог застосовує тактику банзай-атак і втрачає техніку колонами. Також в полях і посадках залишаються поодинокі чи в парі одиниці техніки. Її аналітики DeepState не додавали до цієї статистики. Окрім того, від останніх супутникових знімків минув тиждень, а отже російського брухту на "кладовищі" біля Тоненького могло побільшати.