ЗСУ "мінуснули" ще кілька сотень окупантів: втрати ворога станом на 13 лютого
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Окупанти продовжують наступати та наші військові щодня знищують їх сотнями. Тільки за минулу добу вороги втратили 560 одиниць особового складу.
З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 138 340 своїх солдатів. Ба більше, Генштаб ЗСУ постійно уточнює дані, втрати можуть бути навіть вищими.
До теми За останні 2 тижні Росія могла зазнати найбільших втрат у війні, – розвідка Британії
Які втрати ворога у техніці
- танків – 3283 (+3)
- бойових броньованих машин – 6492 (+4)
- артилерійських систем – 2290 (+3)
- РСЗВ – 465 (+0)
- засобів ППО – 234 (+0)
- літаків – 296 (+0)
- гелікоптерів – 286 (+0)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2007 (+0)
- крилатих ракет – 857 (+0)
- кораблів та катерів – 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5150 (+2)
- спеціальної техніки – 217 (+2)
Актуальні втрати ворога / Генштаб ЗСУ
ЗСУ потужно нищать окупантів
За минулу добу наша авіація завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів, а також 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.
Окрім цього, наші ракетники і артилеристи уразили 10 районів зосередження живої сили, 1 позицію протиповітряної оборони та 3 склади боєприпасів противника.
Нещодавно радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що для завершення війни ЗСУ потрібно знищувати по 5 тисяч російських окупантів щодня.
За даними британської розвідки, за останні 2 тижні Росія, ймовірно, зазнала найбільших втрат від початку повномасштабного вторгнення в Україну.
- Напередодні артилерія 128-ї гірської бригади ЗСУ при коригуванні безпілотника "Лелека" знищили колону російських військ на дорозі Мелітополь – Василівка.