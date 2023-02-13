ЗСУ "мінуснули" ще кілька сотень окупантів: втрати ворога станом на 13 лютого

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 138 340 своїх солдатів. Ба більше, Генштаб ЗСУ постійно уточнює дані, втрати можуть бути навіть вищими.

До теми За останні 2 тижні Росія могла зазнати найбільших втрат у війні, – розвідка Британії



Актуальні втрати ворога / Генштаб ЗСУ

За минулу добу наша авіація завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів, а також 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Окрім цього, наші ракетники і артилеристи уразили 10 районів зосередження живої сили, 1 позицію протиповітряної оборони та 3 склади боєприпасів противника.

Нещодавно радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що для завершення війни ЗСУ потрібно знищувати по 5 тисяч російських окупантів щодня.​

За даними британської розвідки, за останні 2 тижні Росія, ймовірно, зазнала найбільших втрат від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Напередодні артилерія 128-ї гірської бригади ЗСУ при коригуванні безпілотника "Лелека" знищили колону російських військ на дорозі Мелітополь – Василівка.