ЗСУ "мінуснули" ще кілька сотень окупантів: втрати ворога станом на 13 лютого

13 лютого 2023, 08:05
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Джерело:

Генеральний штаб ЗСУ

Окупанти продовжують наступати та наші військові щодня знищують їх сотнями. Тільки за минулу добу вороги втратили 560 одиниць особового складу.

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 138 340 своїх солдатів. Ба більше, Генштаб ЗСУ постійно уточнює дані, втрати можуть бути навіть вищими. 

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Які втрати ворога у техніці

  • танків – 3283 (+3)
  • бойових броньованих машин – 6492 (+4)
  • артилерійських систем – 2290 (+3)
  • РСЗВ – 465 (+0)
  • засобів ППО – 234 (+0)
  • літаків – 296 (+0)
  • гелікоптерів – 286 (+0)
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2007 (+0)
  • крилатих ракет – 857 (+0)
  • кораблів та катерів – 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5150 (+2)
  • спеціальної техніки – 217 (+2)


Актуальні втрати ворога / Генштаб ЗСУ

ЗСУ потужно нищать окупантів

  • За минулу добу наша авіація завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів, а також 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

  • Окрім цього, наші ракетники і артилеристи уразили 10 районів зосередження живої сили, 1 позицію протиповітряної оборони та 3 склади боєприпасів противника.

  • Нещодавно радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що для завершення війни ЗСУ потрібно знищувати по 5 тисяч російських окупантів щодня.​

  • За даними британської розвідки, за останні 2 тижні Росія, ймовірно, зазнала найбільших втрат від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

  • Напередодні артилерія 128-ї гірської бригади ЗСУ при коригуванні безпілотника "Лелека" знищили колону російських військ на дорозі Мелітополь – Василівка.

Автор: Софія Ковнір