Майже 1300 окупантів, літак та десятки іншої техніки: колосальні втрати ворога на 19 лютого

Сили оборони продовжують давати ворогу потужну відсіч та завдають йому чималих втрат. Так, протягом минулої доби ЗСУ ліквідували 1290 окупантів.

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила 403 720 особового складу. Варто зауважити, що втрати ворога можуть бути значно більшими, адже підрахувати точну кількість ліквідованих окупантів в умовах активних бойових дій дуже складно.

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Актуальна статистика втрат ворога

Від 24 лютого 2022 року втрати російської армії сягають:

особового складу – близько 403 720 (+1290) осіб,

танків – 6 498 (+11),

бойових броньованих машин – 12 232 (+34),

артилерійських систем – 9 733 (+24),

РСЗВ – 986 (+2),

засобів ППО – 674 (+0),

літаків – 336 (+1),

гелікоптерів – 325 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7 460 (+11),

крилатих ракет – 1 898 (+0),

кораблів /катерів – 25 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 12 767 (+31).

спеціальної техніки – 1 545 (+5).



Втрати ворога на 19 лютого 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники також завдали 5 ударів по районах зосередження особового складу противника, 3 пунктах управління та 2 складах боєприпасів противника.

ЗСУ "приземлили" ще один ворожий літак

Українські захисники 18 лютого близько 06:00 збили ворожий літак – винищувач-бомбардувальник Су-34. "Приземлити" російський борт вдалося військовим протиповітряної оборони на Сході країни.

Бадьорого ранку, Україно! У московитів знову "потєрь нєт". Сьогодні (18 лютого – 24 Канал), близько 6:00, ще один Су-34 "успішно повернувся" на базу!

– повідомив Олещук про втрати ворога.

Днем раніше, 17 лютого, українські захисники знищили відразу 3 російські літаки. Мовиться про 2 винищувачі-бомбардувальники Су-34, а також про винищувач Су-35.

Ворожі борти також приземлили на Сході, коли окупанти намагалися завдати авіаударів по позиціях українських військових.