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24 Канал Новини України Понад 1200 загарбників, танки, артсистеми й інша техніка: втрати ворога на 13 лютого
13 лютого, 07:39
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Понад 1200 загарбників, танки, артсистеми й інша техніка: втрати ворога на 13 лютого

Ірина Марціяш
Основні тези
  • За минулу добу російська армія втратила 1250 солдатів.
  • Від початку вторгнення втрати ворога включають 10040 танків, 20894 бойових броньованих машин і 23034 артилерійських систем.

ЗСУ продовжують завдавати противнику втрат на полі бою. Так, за минулу добу втрати російської армії в особовому складі склали 1250 загарбників.

Військо країни-агресорки також втрачає шаленими темпами і техніку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

  • особового складу – близько 854280 (+1250) осіб,
  • танків – 10040 (+17);
  • бойових броньованих машин – 20894 (+23);
  • артилерійських систем – 23034 (+58);
  • РСЗВ – 1278 (+2);
  • засобів ППО – 1063 (+2);
  • літаків – 370 (+0);
  • гелікоптерів – 331 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 25072 (+153);
  • крилатих ракет – 3063 (+6);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 37096 (+168);
  • спеціальної техніки – 3744 (+2).


Втрати ворога на 13 лютого 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ