1300 загарбників, танки, артсистеми й інша техніка: втрати ворога 13 жовтня

Сили оборони продовжують завдавати втрат російській армії. Так, протягом минулої доби ЗСУ ліквідували ще 1300 окупантів.

Загальні втрати особового складу вже перевищили понад 660 тисяч ворожих солдат. Генштаб ЗСУ оновив статистику втрат окупаційного війська у війні проти України станом на 13 жовтня.

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Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

особового складу – близько 668930 (+1300) осіб,

танків – 8971 (+9);

бойових броньованих машин – 17876 (+49);

артилерійських систем – 19410 (+29);

РСЗВ – 1231 (+1);

засобів ППО – 978 (+2);

літаків – 369(+0);

гелікоптерів – 329 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 16992 (+45);

крилатих ракет – 2619 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 26584 (+71);

спеціальної техніки – 3435 (+1).



Втрати ворога на 13 жовтня 2024 / Інфографіка Генштабу ЗСУ