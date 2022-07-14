Ліквідовано майже 38 тисяч окупантів і ще два літаки росіян: нові втрати ворога

З 24 лютого українські військові ліквідували вже майже 38 тисяч ворогів. Також сили загарбника позбулись 1 667 танків та безліч іншої техніки.

Такі дані оприлюднив Генштаб ЗСУ станом на ранок 14 липня. За попередню добу знищили ще 300 військових ворога. Також армія росії втратила ще два літаки.

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Втрати російських окупантів станом на 14 липня

танків – 1 667 (+18) одиниць;

бойових броньованих машин – 3 852 (+20) одиниць,

артилерійських систем – 840 (+1) одиниця,

РСЗВ – 247 (+0) одиниць,

засобів ППО – 109 (+0) одиниць,

літаків – 219 (+2) одиниці,

гелікоптерів – 188 (+0) одиниць,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 681 (+3),

крилатих ракет – 155 (+0),

кораблів / катерів – 15 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2704 (+16) одиниць,

спеціальної техніки – 67 (+0).



Втрати ворога станом на 14 липня / Фото Генштаб ЗСУ

Як розповіли у Генштабі ЗСУ, найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.

ЗСУ атакували 2 пункти управління ворога на Херсонщині

Українські військові 13 липня завдали ударів по двох пунктах управління російських військ та посадковому майданчику в Новій Каховці. Як розповіли в оперативному командуванні "Південь", за добу було ліквідовано 13 окупантів та 6 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Ще раніше ЗСУ здійснили атаки на скупчення сил ворога у Чкаловому, а також складу російських окупантів у Чорнобаївці.

В Офісі Президента розповіли, що ситуацію на полі бою змінюються американські РСЗВ HIMARS. Як заявив радник глави ОП Олексій Арестович, за тиждень ЗСУ завдали понад 50 результативних ударів по окупантах. Він розповів, що стан ворога близький до паніки, про що свідчать дані розвідки.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що російські окупанти дуже бояться удару ЗСУ по Кримському мосту. Через це росіяни активно посилюють захист мосту, адже у разі атаки по ньому вони будуть відрізані від основного каналу забезпечення.

До уваги – оперативна інформація від Генштабу ЗСУ на 141 день війни: дивіться відео