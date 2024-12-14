Понад 1 тисяча загарбників, артсистеми й інша техніка: втрати ворога на 14 грудня
14 грудня 2024, 07:34Читать новость на русском
Сили оборони хоробро дають відсіч армії країни-агресорки, завдаючи їй чималих втрат як в особовому складі, так і в техніці. Лише за минулу добу вдалося ліквідували 1040 окупантів.
З початку повномасштабного вторгнення армія ворожих сил втратила значну кількість одиниць різного роду техніки та зброї. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Актуальна статистика втрат
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:
- особового складу – близько 761160 (+1040) осіб,
- танків – 9539 (+2) од,
- бойових броньованих машин – 19675 (+0) од,
- артилерійських систем – 21102 (+24) од,
- РСЗВ – 1253 (+0) од,
- засоби ППО – 1023 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20229 (+53),
- крилаті ракети – 2861 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 31217 (+40) од,
- спеціальна техніка – 3644 (+2)
Втрати ворога на 14 грудня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ