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24 Канал Новини України Понад 1500 окупантів: втрати Росії на 14 листопада
14 листопада, 06:49
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Понад 1500 окупантів: втрати Росії на 14 листопада

Данило Жоров

Російська армія продовжує зазнавати колосальних втрат на полі бою. За минулу добу країна-агресорка втратила 1710 військовослужбовців.

З 24 лютого 2022 року втрати ворога у живій силі перевищують 1,6 мільйона вбитими та пораненими. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Які втрати Росії?

З початку повномасштабного вторгнення станом на 14 листопада 2026 року Росія втратила: 

  • особового складу – близько 1 620 630 (+1 710) осіб;
  • танків – 12 478 (+6);
  • бойових броньованих машин – 25 750 (+19);
  • артилерійських систем – 52 355 (+33);
  • РСЗВ – 2 273 (+2);
  • засобів ППО – 1 756 (+0);
  • літаків – 452 (+0);
  • гелікоптерів – 356 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 607 531 (+448);
  • наземних робототехнічних комплексів – 3 140 (+4);
  • кораблів / катерів – 35 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 174 609 (+302);
  • спеціальної техніки – 4 905 (+0);
  • крилатих ракет – 5 196 (+0). 

Втрати ворога / Інфографіка Генштабу

За інформацією Politico, останніми місяцями Кремль почав жорсткіше переслідувати людей, які документують військові втрати. За фотографування могил їм погрожують навіть довічним ув'язненням. 

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