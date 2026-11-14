14 листопада, 06:49
Понад 1500 окупантів: втрати Росії на 14 листопада
Російська армія продовжує зазнавати колосальних втрат на полі бою. За минулу добу країна-агресорка втратила 1710 військовослужбовців.
З 24 лютого 2022 року втрати ворога у живій силі перевищують 1,6 мільйона вбитими та пораненими. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Які втрати Росії?
З початку повномасштабного вторгнення станом на 14 листопада 2026 року Росія втратила:
- особового складу – близько 1 620 630 (+1 710) осіб;
- танків – 12 478 (+6);
- бойових броньованих машин – 25 750 (+19);
- артилерійських систем – 52 355 (+33);
- РСЗВ – 2 273 (+2);
- засобів ППО – 1 756 (+0);
- літаків – 452 (+0);
- гелікоптерів – 356 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 607 531 (+448);
- наземних робототехнічних комплексів – 3 140 (+4);
- кораблів / катерів – 35 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 174 609 (+302);
- спеціальної техніки – 4 905 (+0);
- крилатих ракет – 5 196 (+0).
Втрати ворога / Інфографіка Генштабу
За інформацією Politico, останніми місяцями Кремль почав жорсткіше переслідувати людей, які документують військові втрати. За фотографування могил їм погрожують навіть довічним ув'язненням.